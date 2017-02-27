Московский городской суд приговорил бывшего сотрудника следственного изолятора «Матросская тишина» Павла Петрана к 1,5 годам лишения свободы за разглашение государственной тайны, сообщили «Новой газете» в пресс-службе Мосгорсуда.

Как сообщили в Мосгорсуде, дело Петрана слушалось под грифом «совершенно секретно», поэтому подробности не разглашаются. При этом известно, что дело рассматривалось в общем порядке и Петран вину не признал. Приговор был оглашен 29 декабря 2016 года, но о нем стало известно только сейчас.

Петран также является фигурантом дела о вымогательстве более 10 млн рублей у заключенных «Матросской тишины», которое расследуется с 2015 года.

Его задержали в 2015 году вместе с другими сотрудниками СИЗО. Их обвиняли в совершении преступления по части 3-й статьи 163 УК России (вымогательство в особо крупном размере в составе организованной группы), предусматривающей наказание от 7 до 15 лет лишения свободы. 9 апреля 2015 года было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, с 31 декабря 2014 года по 26 января 2015 обвиняемые вымогали у содержавшегося в СИЗО бизнесмена (обвинялся в причастности к мошенничеству при строительстве аэропорта в Казани) 11,5 миллиона рублей под угрозой ужесточения режима содержания. Сотрудники СИЗО привлекли к «работе» криминального авторитета Эльдара Векуа.

Всего по делу проходят шесть подозреваемых. В их числе: бывший начальник оперативного отдела «Матросской Тишины» Михаил Захаров, его подчиненные: оперативники Антон Девятаев, Павел Петран и Валентин Базаев, а также бывший сотрудник оперативного отдела СИЗО № 1 Анатолий Осмачко, и врач-рентгенолог одной из столичных клиник Фатима Найфонова.

Андрей Дубровский