С 1 марта в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) официальной денежной единицей станет российский рубль. Соответствующее постановление 21 февраля подписал председатель «совета министров» ЛНР Сергей Козлов.

Данное постановление принимается «в целях принятия мер по стабилизации финансово-денежной системы, а также в связи с осуществлением финансовых операций на территории Луганской Народной Республики преимущественно в российских рублях», отмечается в документе.

ЛНР перешла на расчеты в российских рублях в сентябре 2015 года. Тогда помимо российского рубля на территории «республики» допускался оборот гривны, доллара и евро как для наличной, так и для безналичной формы расчета. В нынешнем постановлении документ двухгодичной давности признается как утративший силу.

Ранее в феврале президент России Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных «фактически действующими» органами власти ДНР и ЛНР. Паспорта ДНР и ЛНР признаются временно — «на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах» Донбасса.

Посольство США назвало это признание «тревожным» сигналом. Дипломаты отметили, что оно противоречит согласованным целям минских соглашений.