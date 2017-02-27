Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива омбудсмена Татьяны Москальковой об отмене статьи, по которой был осужден Ильдар Дадин, заслуживает изучения. Об этом сообщает ТАСС.

«Подобные инициативы заслуживают внимания, — заявил Песков. — Как правило, они очень внимательно рассматриваются разными ведомствами, которые должны давать свое заключение».

Ранее в понедельник уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила за исключение из Уголовного кодекса статьи 212.2 (неоднократные нарушения на митингах), по которой был осужден Ильдар Дадин.

«Да, я не обладаю правом законодательной инициативы, но такая позиция моя уже была озвучена неоднократно. Я ее подтверждаю, — сообщила Москалькова. — Поэтому мне кажется, что было бы логично […] рассмотреть вопрос об исключении ее из административной преюдиции как самостоятельного правового института».

Напомним, 22 февраля Верховный суд отменил приговор Ильдару Дадину — на данный момент единственному осужденному по этой статье. 26 февраля активист вышел на свободу.

«Моя жизнь по большому счету принадлежит не мне, а честным людям. Я продолжу бороться с лживым режимом, чтобы права человека соблюдались, и было как в цивилизованном мире», — заявил Дадин.

Елизавета Королькова