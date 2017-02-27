Координатора движения «Весна» Анастасию Васильеву задержали за акцию в поддержку участников памятного марша Бориса Немцова. Об этом «Новой газете» сообщил пресс-секретарь движения Богдан Литвин.

По его словам, Васильеву задержали в университете, а затем увезли в отделение. По предположению активистов, девушку задержали из-за акции перед памятным маршем Бориса Немцова, во время которой в Чебоксарах растянули баннер «Всех не убьете, всех не посадите».

Координатора «Весны» в Чувашии Анастасию Васильеву сейчас забрала полиция прямо с пары в универе. Всё из-за акции перед маршем Немцова: pic.twitter.com/Nhltn3kNot — Aнна Велликок (@annavellikok) 27 февраля 2017 г.

Активисты движения не могут выйти на связь с Васильевой с момента ее задержания.

«Не можем дозвониться ни до нее, ни до полицейских», — сообщил Литвин.

25 февраля представители движения в Москве вывесили баннер с датой и временем проведения марша памяти Бориса Немцова, а также лозунгом «Борись!» на Третьем транспортном кольце в районе метро «Дубровка». 24 февраля аналогичная акция прошла в Санкт-Петербурге.

«Весна» и раньше организовывала подобные акции, но в Москве она стала первой, рассказал «Новой газете» пресс-секретарь движения Богдан Литвин. «Люди могли пару раз услышать о марше, а потом забыть, а незадолго до марша снова вспомнить о нем благодаря нашей акции, узнав о ней из сети», — сообщил Литвин.

Елизавета Королькова