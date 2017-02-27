Банк ВТБ будет вкладывать по 1,5 млрд рублей ежегодно в течение трех лет в хоккейный и футбольный клубы «Динамо». Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным сайта госзакупок, ВТБ в январе выделил Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) «Динамо» спонсорский вклад в размере 10,62 млрд рублей.

«В ближайшие три года по три миллиарда рублей ежегодно будет инвестировано на хоккей и футбол, по полтора миллиарда на каждый клуб. Может быть, добавим еще на хоккей», — подтвердил агентству глава ВТБ Андрей Костин.

В январе 2017 года ВТБ выделил Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) «Динамо» 10,62 млрд рублей.

В сезоне 2015-2016 футбольный клуб «Динамо» покинул высший дивизион. Затем в первенстве 2016-2017 занял первое место в Футбольной национальной лиге.

Елизавета Королькова