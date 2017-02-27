Комитет по туризму Петербурга обязали разорвать контракт со «Студией Артемия Лебедева» на создание логотипа Петербурга. Такое предписание выдала комиссия регионального управления Федеральной антимонопольной службы, передает ТАСС.

Заявление в антимонопольную службу еще в прошлом году подало рекламное агентство «Григорьев Борис и партнеры». Тогда компания утверждала, что власти Петербурга заключили со «Студией Артемия Лебедева» договор на разработку туристического логотипа города в условиях конфиденциальности. Работы стоили комитету символический 1 рубль. Компания указывала на то, что закупка производилась без открытого конкурса, что создает дискриминационные условия для других участников рынка.

При этом представитель комитета по туризму заявил, что закупка проводилась в рамках закона, а с момента общественного обсуждения, которое проводилось два года назад, не поступило никаких других предложений от других дизайнерских студий.

Решение ФАС вступит в силу через три месяца.

Как отмечает «Фонтанка», ранее антимонопольщики уже рекомендовали комитету по туризму расторгнуть соглашение со «Студией Артемия Лебедева», однако тогда власти города сочли рекомендации неисполнимыми.

Ранее жалобу на петербургское учреждение, заказывавшее у студии Лебедева логотип города, подавал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Политик указывал на то, что в открытых источниках невозможно найти данные о некоторых контрактах компании и их стоимости, а также акты приемки услуг. После этого Навальный и Лебедев устроили публичные дебаты, на которых Лебедев отказался обнародовать документы, сославшись на коммерческую тайну.