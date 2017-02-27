Новая газета

Главу украинского центра освобождения пленных Владимира Рубана задержала СБУ

Политика

«Новая газета»редакция

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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерских корпус» Владимира Рубана, который совместно с депутатом Надеждой Савченко ездил в самопровозглашенную Донецкую народную республику.

По данным украинских СМИ, это произошло на контрольном пункте «Марьинка». 

Источники «Новой газеты» утверждают, что после беседы с сотрудниками СБУ Рубан будет отпущен, однако его лишат возможности въезжать на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей (речь идет о районах, которые контролируют сепаратисты)

В свою очередь, Надежда Савченко во вторник должна встретиться с родственниками украинских военнослужащих, находящихся в плену в ДНР и ЛНР.

Напомним, в воскресенье в СБУ уже пообещали вызвать Савченко на допрос из-за ее поездки в ДНР.

Савченко и Рубан побывали в Западной исправительной колонии в Макеевке и рассказали о состоянии украинских пленных на территории самопровозглашенной республики.

«Ребята чувствуют себя хорошо. Условия обычные, тюремные. Отношение к ним, говорят, нормальное. В камере по трое, прогулка час в сутки, смотреть телевизор выводят, каналы преимущественно российские, из украинских ловит 1+1 и 5 канал. Верят, что скоро будут на свободе и надежды не теряют», — сообщила депутат.

Теги:
пленные, сепаратизм, днр, украина, сбу, савченко

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