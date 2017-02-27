Судья Верховного суда истребовал дело Чудновец для изучения
Юлия РепринцеваКорреспонент
Судья Верховного суда (ВС) России истребовал уголовное дело осужденной за репост Евгении Чудновец для изучения, сообщил «Новой газете» ее адвокат Алексей Бушмаков.
Как пояснил защитник, «дело должно быть истребовано в каждом случае, когда возникают сомнения в законности приговора, определения или постановления».
В случае, если судья согласится с доводами защиты, он передаст дело в президиум. На это может уйти месяц. Президиум будет решать — отменять приговор или нет.
«Я в это [отмену приговора] очень верю как человек, но как адвокат — нет. Судьям проще человека закатать, чем признать свою ошибку». — отметил Бушмаков.
Напомним, ранее защита Чудновец подала жалобу в ЕСПЧ. Адвокаты считают, что в отношении их подзащитной были нарушены ст.6 (право на справедливое судебное разбирательство) и ст.10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Накануне Генпрокуратура попросила отменить приговор Чудновец и прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления. Сама Чудновец ранее отказалась просить о помиловании. Как пояснил ее муж, она посчитала это унизительным.
Напомним, жительницу Катайска Евгению Чудновец признали виновной по статье «оборот порнографии с несовершеннолетними» за репост в соцсети видео с издевательством над ребенком в детском лагере. Это произошло в ноябре 2016 года.
Сама Чудновец пояснила, что хотела обратить внимание на ситуацию и разобраться в произошедшем. Несмотря на это, суд отправил ее в колонию на шесть месяцев, позднее срок наказания был сокращен до пяти месяцев.
В Кремле заявили, что обратили внимание на дело Чудновец, назвав при этом его непростым. 3 февраля в Кургане прошел митинг, на котором потребовали освободить Чудновец.