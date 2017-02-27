Судья Верховного суда (ВС) России истребовал уголовное дело осужденной за репост Евгении Чудновец для изучения, сообщил «Новой газете» ее адвокат Алексей Бушмаков.

Как пояснил защитник, «дело должно быть истребовано в каждом случае, когда возникают сомнения в законности приговора, определения или постановления».

В случае, если судья согласится с доводами защиты, он передаст дело в президиум. На это может уйти месяц. Президиум будет решать — отменять приговор или нет.

«Я в это [отмену приговора] очень верю как человек, но как адвокат — нет. Судьям проще человека закатать, чем признать свою ошибку». — отметил Бушмаков.

Напомним, ранее защита Чудновец подала жалобу в ЕСПЧ. Адвокаты считают, что в отношении их подзащитной были нарушены ст.6 (право на справедливое судебное разбирательство) и ст.10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Накануне Генпрокуратура попросила отменить приговор Чудновец и прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления. Сама Чудновец ранее отказалась просить о помиловании. Как пояснил ее муж, она посчитала это унизительным.

Напомним, жительницу Катайска Евгению Чудновец признали виновной по статье «оборот порнографии с несовершеннолетними» за репост в соцсети видео с издевательством над ребенком в детском лагере. Это произошло в ноябре 2016 года.

Сама Чудновец пояснила, что хотела обратить внимание на ситуацию и разобраться в произошедшем. Несмотря на это, суд отправил ее в колонию на шесть месяцев, позднее срок наказания был сокращен до пяти месяцев.

В Кремле заявили, что обратили внимание на дело Чудновец, назвав при этом его непростым. 3 февраля в Кургане прошел митинг, на котором потребовали освободить Чудновец.