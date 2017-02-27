Лефортовский суд Москвы приговорил бывшего сенатора от Белгородской области Сергея Попельнюхова к семи годам колонии.

Попельнюхова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Речь идет о мошенничестве на 1 млрд рублей при выполнении контракта с «Рособоронэкспортом» и правительством Венесуэлы на строительство завода по производству автоматов Калашникова.

«Суд постановил признать Попельнюхова виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и приговорить к семи годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима», — цитирует ТАСС решение суда.

Сам бывший сенатор свою вину не признал.

Как утверждало следствие, с февраля 2010 года по июнь 2011 года Попельнюхов в составе организованной группы совершил хизение денег «Рособоронэкспорта», выделенных на строительство в Венесуэле заводов по лицензионному производству автоматов АК-103 и патронов к ним, на общую сумму более 1 млрд рублей.