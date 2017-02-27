Администрация Махачкалы выразила свое отношение к массовым отстрелам бродячих собак в городе, заявив, что обвинять людей на собираются.

«Людей тоже можно понять, мы занимаем максимально объективную сторону», — сообщили «Новой газете» в мэрии города, несмотря на то, что ранее представитель мэрии в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвал жителей города «озверевшими» и удивился бездействию полиции.

Официально мэрия, как пояснили «Новой газете», выступает за то, что собак нельзя убивать, однако их необходимо кастрировать и стерилизовать: «Такие собаки не любят образовывать стаи, а собаки-одиночки не нападают на людей».

С целью решения проблемы власти города, как утверждается, ускоренно достраивают питомник для бродячих животных — открыть его обещают в ближайшее время.

О необходимости строительства питомника для бродячих собак глава города заявил еще в 2016 году, однако средства на его строительство в бюджет заложили только в 2017. Строительство питомника началось в январе этого года и шло размеренными темпами. Однако, утверждают в мэрии, сразу после того, как 19 февраля на окраине города было найдено тело девочки, предположительно погибшей от укусов собак, «продолжать строительство питомника в планомерном режиме стало невозможно».

«Сразу после трагедии поступило конкретное требование мэра в срочном порядке достроить приемник. Работы теперь ведутся круглосуточно», — уточнили в мэрии.

Строительство приемника

Приют для бродячих собак появится на границе двух пригородных поселков Ленинкент и Семендер в Кировском районе Махачкалы. Подрядчик, выполняющий работы, реконструирует бывшее административное здание фермы и установит для собак около 40 вольеров. Строительством питомника занимается государственно-частное партнерство.

При этом в мэрии утверждают, что за последнюю неделю к ним поступило уже несколько десятков сообщений от граждан, которые просят защитить собак, однако «большая часть горожан все же поддерживает расстрел».

Руслан Алибеков, специально для «Новой газеты»

Напомним, 19 февраля на безлюдной окраине Махачкалы было найдено тело девятилетней девочки с множеством рваных ран. По городу начали ходить разговоры, что ребенка загрызла стая бродячих собак. Следственный комитет возбудил уголовное дело о «халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека».

Как ранее сообщала «Новая газета», причины смерти ребенка станут известны только после результатов судебно-медицинской экспертизы, которые будут готовы только в марте.

Результатом экспертизы местные жители ждать не стали. В социальных сетях стали появляться группы с призывами убивать собак. За неделю количество убитых собак в Дагестане уже исчислялось тысячами.

Андрей Дубровский