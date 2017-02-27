Размещение импровизированного мемориала на месте убийства Бориса Немцова связано рисками для обеспечения безопасности москвичей и туристов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу государственного бюджетного учреждения «Гормост».

«Большой Москворецкий мост — памятник культурного наследия, один из популярных туристических маршрутов столицы. Большое скопление цветов, лампад, фотографий и другой памятной атрибутики затрудняет обеспечение безопасности людей, которые пользуются инженерным сооружением на Москва-реке», — заявили в пресс-службе.

В учреждении добавили, что не допустят большого скопления цветов и атрибутов памяти, хотя и не будут полностьюразбирать мемориал.

Ранее в понедельник стало известно, что ночью после шествия памяти Бориса Немцова городские службы зачистили мемориал на Большом Москворецком мосту зачистили, куда накануне люди приносили цветы и портреты.

Напомним, Борис Немцов был убит ночью 27 февраля 2015 года.

Вера Юрченко