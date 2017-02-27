Президент США Дональд Трамп планирует увеличить военный бюджет своей страны в 2018 году на $54 млрд. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме.

Проект бюджета, который будет представлен в конгресс, предполагает перераспределение «необоронных» статей бюджета, в частности, снижение расходов на экологические программы и программы помощи другим государствам.

Окончательные предложения по бюджету будут представлены в середине марта.

Ранее в интервью Reuters Дональд Трамп заявил, что планирует расширить ядерный потенциал США, чтобы показать лидирующие позиции Вашингтона.

Напомним, еще до вступления в должность Трамп выступал за укрепление оборонного потенциала страны.

Читайте также В защиту Трампа

Вера Юрченко