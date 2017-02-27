Роскомнадзор включил портал «Яндекс.Новости» в реестр новостных агрегаторов на основании данных о посещаемости и идентификационных сведений, сообщается на сайте Роскомнадзора.

Теперь «Яндекс.Новости», согласно закону о «новостных агрегаторах» обязаны будут проверять публикуемую информацию.

Напомним, в июне 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон о новостных агрегаторах, а 1 января 2017 он уже вступил в силу. Согласно закону, ресурсы, у которых посещаемость больше миллиона человек в сутки будут включать в реестр новостных агрегаторов. Этим порталам запрещено публиковать призывы к терроризму или его публичному оправданию, сведения, раскрывающие гостайну, а также материалы, пропагандирующие порнографию, жестокость или содержащие мат.

В феврале 2017 Роскомнадзор начал вести реестр новостных агрегаторов, первыми в него попали СМИ2 и Новости Mail.ru.

Ранее ведомство перечислило сайты, которые, по их мнению, подпадают под новый закон. В сообщении говорилось о шести информационных ресурсах: «Яндекс.Новости», Google News, Новости@Mail.ru, «Рамблер Новости», СМИ2 и портал Microsoft Network.

В июле 2016 года глава службы «Яндекс.Новости» Татьяна Исаева, узнав о подготовке закона о «новостных агрегаторах» не дожидаясь вступления его в силу, решила уйти со своего поста.

Андрей Дубровский