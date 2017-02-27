Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что в России необходимо ввести сбор для производителей пластиковых пакетов. Об этом сообщает Интерфакс.

«Утилизационный сбор нужен. Мы для автомобилей ввели в свое время утилизационный сбор, и он работает. Уже все к этому привыкли и понимают, что производитель автомобиля должен заплатить за то, что этот автомобиль рано или поздно он будет утилизирован. Здесь то же самое... Производитель полиэтиленовых пакетов должен платить, потому что этот пакет нужно будет утилизировать», — сказал он.

Как считает Иванов, «наши небедные торговые сети» могут предлагать на кассе бумажные пакеты. Он пояснил, что у потребителя должно быть право выбора.

«Он может взять полиэтиленовый пакет, если ему удобно, но производитель этого пакета заплатит за его утилизацию деньги вперед. Утром деньги — вечером стулья. А кто возьмет бумажный пакет, тому не надо ничего платить. Так вообще-то в мире уже все работает, не надо ничего изобретать, это уже сделано в той же Европе», — заявил спецпредставитель президента по экологии.

В январе Сергей Иванов предложил маркировать продукты для обозначения их пользы.

Он пояснил, что «красный цвет» будет означать «ешь, если нравится, но учти, что через какое-то время начнешь, например, толстеть. Желтый цвет — более или менее полезное. Зеленый — самые качественные и экологически чистые продукты».

Вера Юрченко