Актер Николай Караченцов попал в аварию в Щелковском районе Подмосковья. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сегодня около 19:30 в окрестностях поселка Загорянский произошло столкновение автомобилей "Тойота" и "Газель". В результате пассажиры иномарки — актер Караченцов, его родственница и медсестра — экстренно доставлены в ближайшую клинику с черепно-мозговыми травмами», — сказал собеседник агентства.

В феврале 2005 года Караченцов уже попадал в автомобильную аварию, в результате которой получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Тогда актеру было сделано несколько операций. После этого он не вернулся на сцену.

Вера Юрченко