Земельный суд в австрийском городе Фельдкирх признал уроженца Чечни виновным в участии в деятельности террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает газета Kurier.

Как уточняется в сообщении, четыре года назад фигурант уголовного дела отправился в Сирию, где в течение месяца проходил обучение в лагере террористической группировки. Позднее он принимал участие в боях на стороне ИГ, а в 2014 году вернулся в Австрию.

В Форарльберге (федеральная земля на западе Австрии—ред.) слушания по делу о терроризме состоялись впервые, говорится в сообщении.

Андрей Дубровский