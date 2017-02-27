В Чебоксарах полиция проводит обыск у участника акции памяти Бориса Немцова, в ходе которой на одном из городских мостов появился баннер с надписью «Всех не убьете. Всех не посадите». Об этом в своем твиттере сообщила сотрудница «Открытой России» Полина Немировская.

Имя активиста, у которого проходит обыск, не уточняется. Известно, что у него дома хранился тот самый плакат.

Ранее из-за баннера«Всех не убьете, всех не посадите» задержали координатора движения «Весна» Анастасию Васильеву. Позднее ее отпустили из отделения полиции.

25 февраля представители движения в Москве вывесили баннер с датой и временем проведения марша памяти Бориса Немцова, а также лозунгом «Борись!» на Третьем транспортном кольце в районе метро «Дубровка». 24 февраля аналогичная акция прошла в Санкт-Петербурге.

Вера Юрченко