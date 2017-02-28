Служба безопасности Украины (СБУ) допросила депутата Верховной Рады Надежду Савченко после ее визита в самопровозглашенную Донецкую народную республику, где она встретилась с украинскими военнопленными. Об этом в эфире «Пятого канала» рассказал советник председателя СБУ Юрий Тандит.

«Сейчас очень много шума вокруг поездки народного депутата Надежды Савченко в сопровождении (переговорщика - ред.) Владимира Рубана в Донецк. В рамках уголовного производства по статье «терроризм» опрашивалась в том числе и Надежда Савченко», — сказал Тандит.

По его словам, «ею (Савченко - ред.) манипулируют со стороны российских спецслужб». «Мы видели, сколько там было российских СМИ, как эту поездку готовили и как преподносили. Фактически это удар по всем нам», — отметил советник главы СБУ.

Накануне стало известно о задержании руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Источники «Новой газеты» утверждают, что его лишат возможности въезжать на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей (речь идет о районах, которые контролируют сепаратисты).

Напомним, 24 февраля депутат Рады Надежда Савченко и руководитель украинского центра освобождения пленных Владимир Рубан приехали на Донбасс. Они посетили Донецк и побывали в Западной исправительной колонии в Макеевке, после чего рассказали о состоянии украинских пленных на территории самопровозглашенной республики.