До конца 2017 года в отставку могут уйти главы еще трех регионов России. К такому выводу пришли специалисты консалтинговой группы «Бианки и партнеры», пишет «Коммерсант» со ссылкой на доклад организации.

Эксперты прогнозируют уход губернатора Приморья Владимира Миклушевского, руководителя Самарской области Николая Меркушкина и главы Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

В течение полутора лет свои посты также могут покинуть еще 18-20 губернаторов, считают авторы доклада.

Политконсультант Виталий Бианка отмечает, что покинувшие пост губернаторы были старше пришедших им на смену руководителей в среднем на 21 год. Причем новые губернаторы не только более молоды, но и, как правило, не состоят в «Единой России», отмечает он. По мнению эксперта, схема «обновления элит» присутствует в отставках этого года и будет функционировать дальше.

Напомним, только за феврель этого года в отставку были отправлены пять губернаторов. Своих постов лишились глава Бурятии Вячеслав Наговицын, глава Карелии Александр Худилайнен, а также губернаторы Пермского края Виктор Басаргин, Новгородской области Сергей Митин и Рязанской области Олег Ковалев. Их отставку также прогнозировали эксперты.

Президент России Владимир Путин назвал отставки глав регионов естественным процессом. «Ротация — это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы», — сказал он на встрече с губернаторами.