Российские пограничники не стали задерживать четверых граждан КНДР, которых подозревают в причастности к убийству брата главы Северной Кореи Ким Чен Нама. Об этом сообщает «Чунан Ильбо» со ссылкой на дипломатический источник.

По данным издания, с соответствующим запросом к российским правоохранительным органам обращалась Южная Корея. Следователи просили перехватить подозреваемых во Владивостоке, откуда те должны были вылететь в Пхеньян, однако российская сторона не нашла причин задерживать граждан КНДР, так как на тот момент расследование находилось на начальной стадии.

Ранее сообщалось, что убийство брата северокорейского лидера в аэропорту Куала-Лумпура могли организовать четыре человека, которые в тот же день покинули Малайзию. Они добрались до КНДР 17 февраля с пересадками в аэропорту Джакарты, Дубая и Владивостока. Малайзия обратилась в Интерпол с требованием объявить их в розыск.

Полиция также требует допросить второго секретаря дипмиссии Северной Кореи, который, возможно, находился в аэропорту Куала-Лумпура в день гибели Ким Чен Нама.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту столицы Малайзии. Он был отравлен веществом нервнопаралитического действия VX Nerve Agent, являющегося компонентом химического оружия. Следователи ранее говорили о том, что Ким Чен Наму могли набросить на лицо ткань с ядом.

По подозрению в убийстве арестованы гражданки Вьетнама и Индонезии, один малайзиец и гражданин КНДР.