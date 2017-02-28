Сенатор от штата Флорида Марко Рубио предложил переименовать улицу напротив здания российского посольства в Вашингтоне в честь убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. Соответствующий законопроект представлен на рассмотрение верхней палаты Конгресса США.

Рубио предлагает дать участку Висконсин-авеню название Борис Немцов Плаза. Таким образом, «1 Борис Немцов плаза» может стать новым официальным адресом российского посольства.

«В память о Немцове и ради всех россиян, сражающихся за свои демократические права, я продолжу добиваться того, чтобы те, кто причастен к его убийству, понесли ответственность», — отмечается в заявлении сенатора.

В минувшее воскресенье в Москве прошло шествие памяти Бориса Немцова по Бульварному кольцу. После завершения марша организаторы и желающие отправились на Большой Москворецкий мост, где был убит политик, чтобы возложить цветы. Ночью после шествия городские службы зачистили мемориал.

Коммунальщики объяснили зачистку тем, что размещение импровизированного мемориала на месте убийства Немцова связано рисками для обеспечения безопасности москвичей и туристов.

Борис Немцов был убит ночью 27 февраля 2015 года.