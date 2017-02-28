Президент США Дональд Трамп считает, что за утечками в СМИ информации, которая направлена на его дискредитацию, стоит администрация экс-президента страны Барака Обамы. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Я думаю, что президент (бывший - ред.) Обама стоит за этим, потому что его люди точно стоят за этим. Некоторые из утечек, вероятно, исходят как раз от этой группы», — заявил Трамп.

Trump says Obama is "behind" the protests at GOP town halls and leaks coming from the White House pic.twitter.com/HAPhHIEtzU — Jon Passantino (@passantino) February 28, 2017

Американский президент уточнил, что речь идет об «очень серьезных утечках», которые крайне негативно сказываются на национальной безопасности страны, при этом никаких подробностей он не озвучил.

Также Трамп согласился с предположением одного из собеседников о том, что за протестами против него могут стоять сторонники экс-президента.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал американские СМИ. Он называл результаты соцопросов, которые обнародовала пресса в ходе предвыборной кампании, подтасованными, а ряд изданий — «врагами американского народа».

«Распространяющие фейковые новости СМИ (The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN) - это не мои враги, а враги американского народа», — писал он в своем твиттере.