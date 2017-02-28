Новая газета

Трамп обвинил Обаму в организации утечек в СМИ

Общество

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Президент США Дональд Трамп считает, что за утечками в СМИ информации, которая направлена на его дискредитацию, стоит администрация экс-президента страны Барака Обамы. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Я думаю, что президент (бывший - ред.) Обама стоит за этим, потому что его люди точно стоят за этим. Некоторые из утечек, вероятно, исходят как раз от этой группы», — заявил Трамп.

Американский президент уточнил, что речь идет об «очень серьезных утечках», которые крайне негативно сказываются на национальной безопасности страны, при этом никаких подробностей он не озвучил.

Также Трамп согласился с предположением одного из собеседников о том, что за протестами против него могут стоять сторонники экс-президента.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал американские СМИ. Он называл результаты соцопросов, которые обнародовала пресса в ходе предвыборной кампании, подтасованными, а ряд изданий — «врагами американского народа».

«Распространяющие фейковые новости СМИ (The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN) - это не мои враги, а враги американского народа», — писал он в своем твиттере.

Теги:
обама, трамп

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