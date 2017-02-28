Число усыновлений иностранцами российских детей сократилось втрое за последние четыре года. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, передает ТАСС.

По его словам, в 2016 году суды вынесли 430 решений об усыновлении иностранными гражданами — эта цифра в три раза меньше, чем в 2013 году. Всего за прошлый год было вынесено 13,5 тысяч решений об усыновлении.

«При этом приоритет усыновления российскими гражданами выдерживается», — отметил Лебедев.

Напомним, в декабре 2012 года Госдума приняла «закон Димы Яковлева», запрещающий усыновление детей из России гражданами США. Тогда причиной стал ряд сообщений о жестоком обращении с усыновленными из России детьми.

В январе нынешнего года Европейский суд по правам человека назвал «закон Димы Яковлева» необоснованным . Страсбургский суд удовлетворил иск 45 американцев, которым запретили усыновление российских детей непосредственно во время самой процедуры.

По мнению министерства иностранных дел России, оснований для корректировки «закона Димы Яковлева» нет. При этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала решение ЕСПЧ «очень взвешенным».