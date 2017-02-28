Министерство юстиции готово разработать поправки в статью 212.1 УК о неоднократных нарушениях на митингах, если об этом попросит правительство. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минюсте указали на то, что после постановления Конституционного суда правительство должно не позже, чем через шесть месяцев, внести в Госдуму проект федерального закона об изменениях.

За декриминализацию статьи 212.1 УК также выступил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев.

«Если говорить о моей личной точке зрения, то я согласен», — приводит его слова РИА Новости.

Накануне за исключение из Уголовного кодекса статьи 212.2 (неоднократные нарушения на митингах) выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москвалькова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта инициатива заслуживает изучения.

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Напомним, в феврале Конституционный суд признал, что статья 212.1 УК требует доработки. Тогда же было решено пересмотреть дело активиста Ильдара Дадина, который был первым осужденным по этой статье.

22 февраля Верховный суд отменил приговор Дадину и постановил освободить активиста. Он вышел на свободу 26 февраля.