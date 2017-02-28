Правоохранительные органы пришли с обыском к Зое Световой
Александра КопачеваКорреспондент
В Москве правоохранительные органы пришли с обыском к журналистке Зое Световой, сообщает адвокат Анна Ставицкая.
«Пока ничего не знаю, только еду к ней. Обстоятельства уточню позже», — сказала Ставицкая «Новой газете».
Сама Светова не ответила на звонки.
Сын Зои Световой, журналист Тимофей Дзядко, на своей странице в фейсбуке сообщил, что обыск проводится в квартире его родителей.
«Пока я тут прохлаждаюсь на форуме в инвестиционном форуме в Сочи, у моих родителей дома в Москве проходит обыск по делу ЮКОСа и Открытой России. Обыск начался около 11 утра», — написал он.
По информации «Открытой России», в квартире Зои Световой проводит обыск следственная группа из 10 человек, а также двух сотрудников ФСБ.
Зоя Светова — обозреватель The New Times, она сотрудничает с «Открытой Россией».