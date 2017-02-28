В Москве правоохранительные органы пришли с обыском к журналистке Зое Световой, сообщает адвокат Анна Ставицкая.

«Пока ничего не знаю, только еду к ней. Обстоятельства уточню позже», — сказала Ставицкая «Новой газете».

Сама Светова не ответила на звонки.

Сын Зои Световой, журналист Тимофей Дзядко, на своей странице в фейсбуке сообщил, что обыск проводится в квартире его родителей.

«Пока я тут прохлаждаюсь на форуме в инвестиционном форуме в Сочи, у моих родителей дома в Москве проходит обыск по делу ЮКОСа и Открытой России. Обыск начался около 11 утра», — написал он.

По информации «Открытой России», в квартире Зои Световой проводит обыск следственная группа из 10 человек, а также двух сотрудников ФСБ.

Зоя Светова — обозреватель The New Times, она сотрудничает с «Открытой Россией».