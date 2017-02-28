Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в интервью газете «Коммерсант» прокомментировал признание Россией паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

По словам Гранди, он понимает важность наличия паспортов для жителей Донбасса, но такой шаг не должен повлиять на выполнение минских соглашений и дальнейшее развитие отношений Украины и России.

«С одной стороны, важно, чтобы у людей были документы. Но, с другой стороны, нельзя, чтобы предпринимались шаги, которые усложняют минский мирный процесс», — подчеркнул комиссар ООН.

Гранди также рассказал, что провел в Донбассе две ночи — одну в Луганске и одну в Донецке — и своими глазами видел степень разрушения городов — «не такую, как в Сирии, но многие люди потеряли все, что у них было».

Гранди выразил готовность помогать людям в Донбассе, но заявил о недоверии местных властей к представителям ООН: «Они относятся к нам с подозрением, думая, что мы представляем политические организации. Но мы гуманитарная организация, а не политическая. И наша задача — помочь людям, помочь тем, кто потерял дома, особенно на линии конфликта».

Ранее во вторник уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала признание Россией паспортов ДНР и ЛНР «вынужденной и очень правильной акцией». Омбудсвумен подчеркнула, что Украина отказалась выдавать свои паспорта тем, у кого срок их действия истек, несмотря на то, что от паспорта зависит возможность получения социальных льгот и медицинской помощи.

18 февраля Россия официально признала паспорта, выдающиеся сепаратистами жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В тексте документа говорится, что признавать документы ДНР и ЛНР решено «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права».

Мария Константиниди