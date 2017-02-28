Активистка «Другой России» Таисия Осипова вышла по УДО
«Новая газета»редакция
Активистка «Другой России» Таисия Осипова вышла из колонии условно-досрочно после пяти лет заключения. Об этом «Новой газете» сообщил представитель партии Алексей Аверин.
Осипова покинула колонию в Вышнем Волочке в Тверской области и сейчас направляется в Москву.
ТАИСИЯ ОСИПОВА НА СВОБОДЕ#Свобода #воля #ПолитЗК pic.twitter.com/tbuu28q9pK— Другая Россия (@drugoros) 28 февраля 2017 г.
Напомним, активистку арестовали в 2010 году, затем, в конце 2011, суд обвинил ее в сбыте наркотиков и приговорил к 11 годам лишения свободы. После обжалования приговора срок уменьшили до 8 лет. В общей сложности Осипова пробыла в заключении 6,5 лет, напоминает адвокат Светлана Сидоркина.
Защита активистки обратилась в ЕСПЧ — суд ознакомился с делом и заявил, что в России нет контроля за оперативно-розыскной деятельностью, а потому приговор, основанный на ней, не может быть до конца правомерным. Суд подчеркнул, что нельзя признавать человека виновным только на основании ОРМ, а российское законодательство не предоставляет процессуальных гарантий человеку, в отношении которого проводится «проверочная закупка», что делает возможным злоупотребления и провокаций со стороны оперативных сотрудников.
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Позднее защита Осиповой подала ходатайство на условно-досрочное освобождение, которое было удовлетворено.
Елизавета Королькова