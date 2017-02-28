Европейский парламент рассмотрит на сессии в Брюсселе принятый в России закон о декриминализации побоев в семьях. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Дебаты по данному вопросу пройдут 1-2 марта. Кроме того, европейские парламентарии на сессии обсудят борьбу против исчезновения в Европе детей мигрантов, неравенство в оплате труда мужчин и женщин и другие вопросы.

Напомним, 7 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации семейных побоев. Согласно этому закону, домашние побои более не рассматриваются как уголовное преступление и переводятся в разряд административных правонарушений. При первом фиксировании побоев предусмотрен штраф или арест, а при повторном — уголовная ответственность.

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Вера Юрченко