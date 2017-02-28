Личную страницу в социальной сети Facebook депутата Государственной думы Виталия Милонова заблокировали, сообщает «Фонтанка». Депутат в течение месяца не сможет публиковать записи в своем аккаунте.

Аккаунт был заблокирован поздно вечером 27 февраля. Администрация соцсети увидела в одном из последних постов Милонова нарушение норм пользования.

В посте депутат прокомментировал марш памяти Бориса Немцова, прошедший в Петербурге в воскресенье, 26 февраля. По мнению Милонова, в марше памяти участвовали те же люди, которые протестовали из-за передачи Исаакиевского собора РПЦ. Он также решил, что протестующие являются украинцами и геями, использовав при этом в записи оскорбительные выражения.

В посте также упоминаются депутаты петербургского заксобрания Борис Вишневский и Максим Резник. Милонов уже не впервые высказывается о коллегах: 20 февраля комиссия Госдумы по этике занялась проверкой высказывания единороса, тогда Милонов заявил, что «...христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям».

Сам Милонов уверяет, что в этот раз не имел намерения кого-либо оскорбить: «Это мой способ общения с избирателями. В таком случае, решение о блокировке должна принимать комиссия, а не прыщавый сисадмин».

22 февраля стало известно о том, что аккаунт советника президента России по вопросам развития интернета Германа Клименко в Facebook также заблокировали. По его словам, Facebook заблокировал доступ к публикациям материалов на три дня за распространение рекламы.

Подготовила Мария Константиниди