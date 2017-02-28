Верховный суд обязал президиум Курганского областного суда пересмотреть дело воспитательницы Евгении Чудновец.

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Как подтвердили «Новой газете» в пресс-службе Верховного суда, дело передали на рассмотрение в президиум Курганского областного суда. Верховный суд счел доводы генпрокуратуры заслуживающими внимания.

Накануне Верховный суд истребовал уголовное дело осужденной за репост Евгении Чудновец для изучения. В этот же день защита подала жалобу в Европейский суд по правам человека. По мнению адвокатов, в отношении их подзащитной были нарушены статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и статья 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

На прошлой неделе генпрокуратура попросила отменить приговор Евгении Чудновец и прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления.

Жительницу Катайска Евгению Чудновец признали виновной по статье «оборот порнографии с несовершеннолетними» за репост в соцсети видео с издевательством над ребенком в детском лагере. Это произошло в ноябре 2016 года.

Сама Чудновец пояснила, что хотела обратить внимание на ситуацию и разобраться в произошедшем. Несмотря на это, суд отправил ее в колонию на шесть месяцев, позднее срок наказания был сокращен до пяти месяцев.

В Кремле заявили, что обратили внимание на дело Чудновец, назвав его при этом непростым. 3 февраля в Кургане прошел митинг, участники которого потребовали освободить Чудновец.