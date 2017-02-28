Томская медиагруппа ТВ-2 проиграла в Федеральном арбитражном суде Роскомнадзору по делу развлекательной радиостанции «Европа Плюс Томск». Суд рассматривал кассационную жалобу, поданную Роскомнадзором после того, как ведомство проиграло суды в первой и второй инстанциях, сообщил «Новой газете» партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.

Теперь дело будет рассмотрено заново. Оно отправлено в первую инстанцию — в Арбитражный суд Москвы.

«Однако кассационный суд должен будет указать, по какой причине были отменены решения первой и второй инстанций. Суд первой инстанции, конечно, будет это учитывать», — пояснил защитник.

Он также отметил: «То, что кассация приостановила исполнение решения двух первых инстанций, было уже очень необычно».

«В 99,9% кассация не приостанавливает решений, которые вступили в силу после апелляции. Здесь это решения было принято мгновенно. Для нас это очень тревожный сигнал», — сказал юрист.

По словам Кравченко, суд не очень внимательно слушал доводы Роскомнадзора: «Представителей ведомства оборвали в самом начале, они успели изложить только первый довод из своей кассационной жалобы».

Юрист предположил: то, что судья-докладчик не проявила интереса к позиции Роскомнадзора, может означать, что у нее решение уже было готово. «Но это мои домыслы», — уточнил он.

Он также сообщил, что «эта же судья ранее выносила несколько других решений, которые отменяли решения первой и второй инстанций, вынесенные против Роскомнадзора».

«Не могу сказать, что я очень удивлен. Скорее, меня приятно удивляли решения предыдущих судов по этому вопросу. Потому что они были законными и свидетельствовали о наличии у некоторых судей здравого смысла и желания судить по закону, а не как приказали», — прокомментировал решение кассации основатель ТВ-2 Виктор Мучник.

Медиагруппа намерена оспаривать сегодняшнее судебное решение в Верховном суде, добавил он.

Ведомство судится с журналистами из-за отказа в пролонгации лицензии на вещание. В Роскомнадзоре считают, что основатель медиагруппы Виктор Мучник не смог доказать факт отсутствия у него второго гражданства. Журналист неоднократно опровергал наличие второго гражданства.

Руководство медиагруппы считает, что за атакой стоят как местные, так и федеральные власти, которые действовали совместно.

ТВ-2 — одна из самых лучших и самая титулованная телекомпания России. За 23 года вещания она получила 23 премии ТЭФИ и ТЭФИ-регион.