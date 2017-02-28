Министерство внутренних дел покинул руководитель управления «Ф» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрий Катков. Это произошло из-за того, что он не указал в декларации наличие квартиры в Черногории, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Каткова уволили по приказу главы МВД Владимира Колокольцева вскоре после того, как была обнаружена квартира в Черногории, утверждает издание. Помимо Каткова ведомство покинули замначальника управления «Т» Дмитрий Захарченко и глава этого управления Александр Тищенко.

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Представитель ведомства Ирина Волк заявила агенству, что Катков «не указал в декларации о доходах недвижимость, которая находится за пределами России».

«В отношении Дмитрия Каткова будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — отметила Волк.

В пресс-службе МВД заявили информагенству, что Каткова уволили «в связи с утратой доверия».

Сотрудникам МВД не запрещено иметь недвижимость за рубежом, однако она подлежит обязательной декларации, что зафиксировано в соответствующем указе.

Напомним, 15 февраля сотрудники ФСБ задержали офицера главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Сергея Астафурова.

По сообщению источника, задержание связано с провокацией взятки по делу владельца Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова.

Елизавета Королькова