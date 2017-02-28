Кировский районный суд города Иркутска частично удовлетворил исковое заявление правозащитницы Натальи Хроменковой, сообщается на сайте Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), заместителем председателя которой являлась Хроменкова ранее.

17 января 2014 года Наталья Хроменкова была подвергнута принудительному приводу: четверо сотрудников Куйбышеского отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) вывели Хроменкову из здания ОНК.

Как отмечается, доставление было очень жестким: медицинская экспертиза установила, что у Хроменковой было множество ушибов, в том числе кровоподтеки правого и левого плеча, кровоподтеки на груди, онемение в области пояснично-грудного отдела позвоночника.

«После того, как меня посадили в машину, оперативник прижал меня лицом прямо к своим ботинкам, надавил сверху и сковал все движения. Любое движение телом сопровождала острая боль», — сообщила Хроменкова суду.

В ходе судебного разбирательства суд не признал связь между действиями оперативников и телесными повреждениями правозащитницы, но присудил Хроменковой 15 000 рублей в качестве компенсации за незаконно вынесенное следователем постановление о принудительном приводе.

Мария Константиниди