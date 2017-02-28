«Молодая гвардия Единой России» подготовила и направила в Госдуму и Общественную палату законопроект, вводящий наказание за пропаганду суицида в интернете. Документ имеется в распоряжении редакции.

Поправки предполагают изменение статьи 110 Уголовного Кодекса «Доведение до самоубийства», введение новой статьи за склонение к самоубийству, а также административное наказание за пропаганду суицида.

Это уже третий законопроект по борьбе с так называемыми «группами смерти» в соцсетях, который поступил в Госдуму. Ранее подобный документ представила депутат Ирина Яровая. Помимо ужесточения наказания за склонение несовершеннолетних к суициду, она предложила создать кибердружины, способные выявлять такие группы в интернете. Кроме того, свой вариант законопроекта внес сенатор Антон Беляков.

«Экспертные комиссии рассмотрят все эти предложения. Наш законопроект не альтернативный, мы стремимся к координации. Мы хотим, чтобы был единый законопроект, который охватывал бы все аспекты проблемы», — пояснили «Новой газете» в пресс-службе «Молодой гвардии».

Как отметили в организации, между законопроектами есть отличия. Например, Беляков за пропаганду суицидов предложил ввести уголовною ответственность (до 8 лет лишения свободы), в то же время законопроект «Молодой гвардии» предполагает административную ответственность. В пресс-службе также добавили, что работу, которую согласно документу Яровой должны выполнять кибердружины, уже занимается проект «МедиаГвардия».

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Проблема детских суицидов стала активно обсуждаться после публикации расследования «Новой газеты» о «группах смерти» в социальных сетях.

В настоящее время по делу о доведении подростков до самоубийства под арестом находится один из администраторов таких групп Филипп Будейкин, известный как Филипп Лис. По последней информации, он был признан вменяемым по итогам экспертизы.

Лису предъявили официальное обвинение в доведении подростков до самоубийства. По данным следователей, от деятельности группы «Филиппа Лиса» в разных регионах России пострадало более 20 подростков, которых подстрекали к суициду.