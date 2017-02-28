Участники инициативной группы во вторник подали в городскую избирательную комиссию Санкт-Петербурга заявку на проведении референдума по вопросу принадлежности Исаакиевского и Петропавловского соборов, а также храма Спаса-на-Крови, об этом «Новой газете» рассказал заместитель начальника управления Григорий Марголин-Каганский.

Ходатайство поддержало 22 человека, среди них шесть депутатов законодательного собрания от партии «Яблока», а также депутаты от «Справедливой России» и «Партии роста», представители Санкт-Петербургского союза ученых, Российского союза работников культуры и градозащитники.

Авторы инициативы предлагают гражданам ответить на вопрос: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: собора Преподобного Исаакия Далматского (Исаакиевский собор), собора Воскресения Христова на Крови (Спас-на-Крови), собора во имя Первоверховных Апостолов Петра и Павла (Петропавловский собор) должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?»

Данная заявка зарегистрирована в канцелярии горизбиркома. На ее рассмотрение у комиссии есть 15 дней — за это время будет проведена проверка персональных данных, указанных в заявке, определено, соответствует ли заявка требованиям закона.

Напомним, что в январе этого года власти Санкт-Петербурга передали Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. По словам губернатора Санкт-Петербурга Григория Полтавченко, собор сохранит музейную функцию и будет содержаться за счет церкви.

Илья Горшков