Ленинский районный суд Ставрополя арестовал на трое суток представителя партии «Яблоко» в Ставрополе Кирилла Бобро за одиночный пикет с плакатом «Долой чекистов» у здания ФСБ. Об этом «Новой газете» рассказала активистка «Яблоко» в Ставрополе Анастасия Антонец.

22 февраля полицейские пришли домой к представителю партии «Яблоко» в Ставрополе Кириллу Бобро, но активист отказался открыть правоохранителям дверь и потребовал прислать ему повестку. Через час полицейские задержали Бобро возле дома, когда он вышел погулять с двухлетним ребенком.

Активиста доставили в Ленинский РОВД, где он 5 часов «сидел в проходной». По словам самого Бобро, полицейские утверждали, что его отпустят домой, и только вечером сообщили, что ночевать ему придется в камере.

«Ночевал в камере с четырьмя людьми, взятыми либо за нахождение в нетрезвом виде, либо за хулиганство, либо за избиение членов семьи. Камера была полна вшей, клопов и еще чего-то. Спать нужно было прижавшись друг к другу на твердых лавочках в пятнах засохшей крови. Телефон сразу забрали. Выходить в туалет либо покурить, а это была самая большая радость хотя я и не курю, давали редко. Я старался не нарушать порядок, поэтому охрана меня не била, а другим сокамерникам пришлось сложнее», — написал Бобро на странице Ставропольского «Яблока» «ВКонтакте».

По словам активиста, рядом с ним в камере сидел больной гепатитом, который всю ночь просил о помощи. «При каждой попытке заснуть то взгляд ловил клопа, ползущего по мне, то мешал храп и невероятная вонь, а еще старик, который даже во сне хвастался "ходками"», — написал активист.

Кирилл Бобро. Фото из личного архива

Кирилла Бобро арестовали за одиночный пикет на фоне памятника сотрудникам КГБ в центре Ставрополя. 18 февраля Бобро с двумя другими активистами посменно держали плакат «В Ставрополе ФСБ и Центр "Э" оказывает давление на молодежное "Яблоко". Нет репрессиям. Долой чекистов!». По словам активиста, полицейские на месте даже подсказывали «яблочникам», как действовать, чтобы все было законно, и не предъявили никаких обвинений.

Бобро уверен, что «через пару дней появилось соответствующее распоряжение сверху». В разговоре с «Новой газетой» активист добавил, что его адвокат напишет жалобу в ЕСПЧ на «абсурдное» решение суда, посчитавшего Бобро виновным в административном нарушении по ч.2 ст. 20.2. КоАП (организация несогласованного мероприятия). Сам активист в знак протеста объявил голодовку.

Во вторник Бобро доставят в Октябрьский РУВД, где он будет отбывать оставшийся срок административного ареста. При аресте активиста учтут время, которое Бобро провел в отделении полиции.

Дело против другого пикетчика, активиста «Яблока» Ивана Танского, прекратили в связи с отсутствием состава правонарушения.

Поводом для пикета стал визит сотрудников ФСБ к родителям активистки «Яблока» Анастасии Антонец 17 февраля. Как сообщала «Новая газета», сотрудники ФСБ потребовали от родителей Антонец, чтобы активистка отказалась от проведения согласованного с администрацией марша в память о Борисе Немцове.

Марш в памяти Бориса Немцова 26 февраля в день убийства оппозиционного политика прошел во многих городах России. В Москве, по информации организаторов, акция собрала 15 тысяч человек.

Андрей Дубровский