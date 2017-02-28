Российское отделение Transparency International обратилось в прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Об этом сообщается на странице организации в фейсбуке.

«Вчера мы направили обращение в прокуратуру России с требованием провести проверку соблюдения законодательства о коррупции в части конфликта интересов: в отношении компаний, в которых Данкверт владеет долями, и в отношении принятия решений в интересах компании, которой управляет его дочь», — говорится в сообщении.

Как считают в Transparency International, решение Россельхознадзора об ограничении поставок мяса из Белоруссии «создает дополнительные конкурентные преимущества для российских поставщиков говядины и говяжьих субпродуктов».

«В число компаний, которые могут приобрести дополнительные преференции из такого ограничения конкуренции, попадает и ОАО «Агроплемсоюз», в совет директоров которого входит дочь господина Данкверта», — говорится в заявлении в прокуратуру.

С 6 февраля Россия ограничила поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области Республики Беларусь.

Работа Россельхознадзора ранее вызвала недовольство президента Белоруссии Александра Лукашенко. В ходе своей пресс-конференции он поручил возбудить дело против главы ведомства Сергея Данкверта.

«Я скажу главное: первое — все эти Данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта или крышуют или где-то работают, или собственниками. Они конечно по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются вот эти барьеры», — сказал Лукашенко.

После этого министерство внутренних дел Белоруссии начало проверку в отношении чиновников Россельхознадзора.

«МВД Республики Беларусь располагает данными о том, что отдельные должностные лица федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории России», — заявили в ведомстве.

Вера Юрченко