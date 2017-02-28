Адвокат осужденной воспитательницы Евгении Чудновец Алексей Бушмаков в разговоре с «Новой газетой» прокомментировал решение Верховного суда о пересмотре дела.

Бушмаков заявил, что такое решение суда можно только поприветствовать. Также он отметил, что интересна сама формулировка, с которой дело отправлено на пересмотр в президиум Курганского суда.

Адвокат также выразил надежду, что при признании Чудновец невиновной, она сможет выйти на свободу до 8 марта. Бушмаков также надеется на то, что государственная фельдъегерская служба сможет быстрее доставить решение суда до колонии, чем это было с недавно освобожденным Ильдаром Дадиным.

«Истории должны учить даже суд. Думаю, что дело было в расстоянии и в нашем случае такого повторится не должно», — отметил адвокат.

Сейчас Чудновец отбывает наказание в исправительной колонии №6 города Нижний Тагил.

28 февраля Верховный суд обязал президиум Курганского областного суда пересмотреть дело жительницы Катайска Евгении Чудновец и прекратить уголовное преследование за отсутствием состава преступления.

27 февраля защита Чудновец подала жалобу в ЕСПЧ. Адвокаты считают, что в отношении их подзащитной были нарушены ст.6 (право на справедливое судебное разбирательство) и ст.10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В ноябре Катайский районный суд приговорил Чудновец к шести месяцам лишения свободы по статье «оборот порнографии с несовершеннолетними» (ч. 2 ст. 242.1 УК РФ), позднее срок сократили до пяти месяцев.

Уголовное дело было заведено из-за репоста Чудновец видео с издевательством над ребенком в детском лагере. По словам самой подсудимой, таким образом она хотела привлечь внимание общественности к истории, но суд решил, что Чудновец таким образом распространяла детскую порнографию.

Мария Константиниди