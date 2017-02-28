Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оставил в силе приговор художнику Петру Павленскому за акцию «Свобода». Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Дмитрий Динзе.

Таким образом суд оставил жалобу защиты художника-акциониста без удовлетворения.

19 мая 2016 года на выездном заседании в Преображенском суде Москвы Павленского признали виновным в вандализме и назначили ему наказание в виде 1 года и 4 месяцев лишения свободы. Однако подсудимый был освобожден за истечением срока давности. Защита художника не согласилась с данным решением и обжаловала его.

Напомним, Петр Павленский устроил акцию «Свобода» в феврале 2014 года. Вместе с двумя соавторами он сложил баррикаду из покрышек у Храма Спаса-на-крови в Санкт-Петербурге, имитируя массовые выступления на Майдане в Киеве.

В настоящее время в отношении акциониста Петра Павленского и его соратницы Оксаны Шалыгиной проводится проверка по двум статьям Уголовного кодекса. Актер Театра.doc Василий Березин обвиняет их в нападении. С заявлением в полицию также обратилась актриса Анастасия Слонина. Она обвинила Павленского и его соратницу в попытке сексуального насилия.

Из-за опасений стать обвиняемыми по уголовным делам Павленский и Шалыгина эмигрировали во Францию.

Вера Юрченко