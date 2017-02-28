Роспотребнадзор оштрафовал ООО «Убер Текнолоджи» на 100 тыс. руб. за введение потребителя в заблуждение. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Общество вводит потребителей в заблуждение относительно качества и безопасности услуги по перевозке. До потребителя не доводится информация о лицензии и прохождении медицинского освидетельствования водителей такси, а также относительно потребительских свойств услуги по перевозке, а именно об исполнителе услуги», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что потребитель не получает сведений об исполнителе услуги по перевозке, в связи, с чем у него «складывается впечатление, что услугу по перевозке ему оказывает компания Uber, так как потребитель обратился именно к Uber за предоставлением услуги по перевозке (такси)».

После окончания поездки на электронную почту пользователя мобильного приложения Uber приходит квитанция, в которой информация об исполнителе услуги по перевозке также отсутствует, добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что претензия к ООО «УберТекнолоджи» возникла еще в 2016 году. В ответ компания, не согласившись с постановлением ведомства, обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием о признании его незаконным. Однако суд отказал в удовлетворении иска. Тогда компания обжаловала это решение в апелляционной и кассационной судебных инстанциях.

Девятый арбитражный апелляционный суд, а затем и Арбитражный суд Московского округа оставили без изменения решение первой инстанции, а жалобы ООО «УберТекнолоджи» — без удовлетворения. Последний суд состоялся 14 февраля 2017 года.

В пресс-службе Uber «Новой газете» подтвердили информацию о претензиях Роспотребнадзора, и сообщили, что компания разбирается в ситуации.

Кроме этого, там с заявили, что «”Убер Текнолоджи” не оказывало и не оказывает услуг потребителям на территории РФ и не вступает с ними ни в какие правоотношения».

«Перевозку пользователей приложения Uber осуществляют непосредственно партнеры-фрахтовщики (юридические лица или ИП), заключившие соответствующие соглашения с голландской компанией Uber B.V., — сообщили в компании.

«Мы настроены на конструктивный диалог с регулирующими органами, так как преследуем единую цель — предоставление пользователям наилучшего сервиса», — подчеркнули в компании.