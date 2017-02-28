В Чувашии несовершеннолетнего активиста молодежного движения «Весна» допросили в связи с подозрением в нарушении порядка проведения митинга из-за участия в акции памяти Бориса Немцова 26 февраля, сообщил «Новой газете» пресс-секретарь движения Богдан Литвин.

Литвин рассказал, что за молодым человеком пришли в школу, шесть полицейских допрашивали молодого человека в кабинете директора в присутствии родителей: «Давили, чтобы он дал признательные показания», — подчеркнул Литвин.

По информации, полученной от члена движения «Весна», на молодого человека был составлен протокол по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Сейчас активист отпущен домой.

27 февраля за эту же акцию были задержаны координатор движения «Весна» в Чебоксарах Анастасия Васильева и активист Андрей Федоров. Девушку забрали из университета, отвезли в отделение полиции, составили протокол по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и продержали там пять часов. Федорова забрали из дома, на него также был составлен протокол.

В воскресенье 26 февраля движение «Весна» провело в Чебоксарах акцию, участники которой растянули баннер «Всех не убьете, всех не посадите» в память о Борисе Немцове.

25 февраля представители движения в Москве вывесили баннер с датой и временем проведения марша памяти Бориса Немцова, а также лозунгом «Борись!» на Третьем транспортном кольце в районе метро «Дубровка».

Мария Константиниди