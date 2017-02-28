Обыск в квартире журналистки Зои Световой проводился из-за документов о «похищенных» Михаилом Ходорковским деньгах, сообщается на сайте Следственного комитета.

«В рамках уголовного дела следствием были получены сведения о хранении у Зои Световой документов, свидетельствующих об обстоятельствах перевода в Российскую Федерации и дальнейшем расходовании денежных средств, ранее похищенных Михаилом Ходорковским и его соучастниками», — говорится в сообщении.

В СК подчеркивают, что обыск не связан с профессиональной или правозащитной деятельностью Световой.

Адвокат Марина Андреева сообщила «Новой газете», что обыск еще не закончен. Сотрудники правоохранительных органов составляют протокол. По словам адвоката, пока непонятно, повезут ли Светову на допрос или допросят дома.

Ранее во вторник стало известно, что в квартиру Зои Световой пришли с обыском 10 человек, в числе которых были и сотрудники ФСБ.

Андрей Дубровский