В самопровозглашенной «Донецкой народной республике» (ДНР) создали комиссию по национализации предприятий, сообщает источник «Новой газеты».

При этом в ДНР заявили, что если украинские власти не выполнят требование о «снятии блокады» с Донбасса, то комиссия начнет действовать в 00 часов 1 марта.

Речь идет о ранее заявленных планах ДНР и ЛНР о вводе внешнего управления на всех работающих на территории «республик» украинских предприятиях. После чего «парламент» ДНР обязал юридические и физические лица, не являющиеся резидентами, зарегистрироваться в республике до 1 марта. В случае невыполнения требования о заключении договоров с налоговыми агентами на предприятиях будут введены внешние администрации.

В Киеве считают, что подобный шаг «властей» ДНР и ЛНР мешает выполнению минских соглашений.

В ЛНР в минувший понедельник заявили, что официальной денежной единицей в «республике» станет российский рубль. На расчеты в рублях ЛНР перешла в сентябре 2015 года — тогда также допускался оборон гривны, доллара и евро.