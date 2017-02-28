Следствие по делу о крушении Ту-154 под Сочи продлили до 25 апреля, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, это связано с «объемом следственных действий и незавершенностью судебно-технических экспертиз». Решение о продлении следствия принято на прошлой неделе.

Самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение 25 декабря 2016 года. Все члены экипажа и пассажиры — военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка — погибли.