К координатору проекта Gulagu.net и бывшему члену московской Общественной наблюдательной комиссии Елене Абдулаевой пришли с обысками. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

По его словам, обыск у Абдуллаевой начался около 18:00 по Москве.

«Это уже второй по счёту обыск за день, с утра сотрудники спецслужб обыскивают квартиру ещё одной экс-члена ОНК Мск Зои Световой»,— отметил правозащитник.

Накануне Осечкин писал, что в отношении сына Абдуллаевой возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в краже телефона.

«Сфабриковали уголовное дело, похищали, били в отделе полиции, вчера пытались выломать двери у Лены дома, перепугали маленького ребёнка», - писал Осечкин.

Ранее во вторник стало известно, что с обыском пришли в квартиру журналистки Зои Световой. Как позже сообщили в Следственном комитете, обыск проводился из-за документов о «похищенных Михаилом Ходорковским» деньгах, которые могли хранится у нее дома.

В сообщении СК при этом отмечается, что обыск не связан с профессиональной или правозащитной деятельностью Световой.

Юлия Минеева