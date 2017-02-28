Со следующего года онлайн-кинотеатры будут получать прокатные удостоверения для показа фильмов. Это следует из разъяснений министерства культуры ко вступившему в силу постановлению правительства, пишет газета «Ведомости».

Согласно новым правилам, удостоверения должны получать прокатчики, планирующие показывать фильм в кинотеатрах, на материальном носителе и «другими техническими способами». В справке Минкультуры разъясняется, что под этим подразумеваются «любые способы демонстрации фильма публике с использованием технических средств, в том числе с использованием сети интернет».

Прокатные удостоверения не придется получать интернет-магазинам, продающим фильмы, таким как iTunes и Google Play. Также отдельное удостоверение не нужно для онлайн-версии телеканалов.

Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, который предполагает создание реестра онлайн-кинотеатров и ограничение иностранного участия в них. Согласно документу, владельцы онлайн-кинотеатров фактически приравниваются к СМИ: иностранное владение такими сервисами ограничивается 20%. Онлайн-кинотеатрам также запрещается размещать рекламу политических партий и предвыборную агитацию.

Юлия Минеева