Россия блокировала резолюцию Совета безопасности ООН о санкциях против Сирии, воспользовавшись правом вето, передает Reuters.

Помимо России, правом вето воспользовался Китай. В пользу принятия документа о санкциях против Сирии, которые предлагалось ввести за использование химического оружия против мирных граждан, проголосовали девять членов СБ ООН.

Как отмечает Интерфакс, в российской миссии при ООН ранее заявили, что «в том виде, в котором текст представлен в СБ, Россия его поддержать не сможет».

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Проект резолюции был разработан Францией, Великобританией и США. Страны предлагали ввести санкции против физических лиц и компаний, которые имеют отношение к атакам с применением химического оружия.

Под ограничительными мерами подразумевались заморозка денежных средств, отказ во въезде на территорию стран-членов ООН, а также запрет на поставки сирийским властям оружия и предметов, указанных в списках Конвенции по химоружию.

Юлия Минеева