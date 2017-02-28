Россия должна быть готова к тому, что западные санкции могут сохраняться неопределенно долгое время. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия 1», передает ТАСС.

По словам Медведева, Европа и США «увековечивают» и «кодифицируют» санкции, а также «вносят массу законов, помимо всяких исполнительных указов, которые (экс-президент США Барак - ред.) Обама напринимал».

«По поводу санкций я уже неоднократно высказывался: мы должны приготовиться к тому, что будем жить в условиях санкций неопределенно долго», — подчеркнул Медведев.

Вместе с тем, по словам премьера, Россия, как доказывает опыт последних двух лет, способна развиваться в условиях санкций.

«Все, чего мы достигли и в промышленности, и в сельском хозяйстве, сделано не благодаря, а вопреки, и в значительной степени, потому что мы вынуждены были перестроить свою работу», — добавил Медведев.

Напомним, Евросоюз и США ввели санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма и конфликта на востоке Украины. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.

Юлия Минеева