Новая газета

Снайпер случайно ранил двух человек во время выступления Олланда

Общество

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Снайпер жандармерии случайно открыл огонь во время выступления президента Франции Франсуа Олланда в департаменте Шаранта. Об этом сообщает AP со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел во время выступления президента на церемонии открытия высокоскоростной железнодорожной линии Париж-Бордо. Сам Олланд, услышав выстрелы, выразил надежду, что «ничего страшного не произошло», и продолжил выступление.

По данным агентства, огонь случайно открыл один из работников местной жандармской части, обеспечивающей безопасность главы государства. В результате непреднамеренной стрельбы пострадали два человека. Они получили легкие ранения и были госпитализированы.

Юлия Минеева

Теги:
снайперы, франция, олланд

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