Снайпер жандармерии случайно открыл огонь во время выступления президента Франции Франсуа Олланда в департаменте Шаранта. Об этом сообщает AP со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел во время выступления президента на церемонии открытия высокоскоростной железнодорожной линии Париж-Бордо. Сам Олланд, услышав выстрелы, выразил надежду, что «ничего страшного не произошло», и продолжил выступление.

Coup de feu pendant le discours de FranÃ§ois Hollande Ã Villognon lors de l'inauguration de la LGV Tours Bordeaux pic.twitter.com/c0Sp5dpLty — F3 Poitou-Charentes (@F3PoitouChtes) February 28, 2017

По данным агентства, огонь случайно открыл один из работников местной жандармской части, обеспечивающей безопасность главы государства. В результате непреднамеренной стрельбы пострадали два человека. Они получили легкие ранения и были госпитализированы.

Юлия Минеева