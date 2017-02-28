Завершился обыск в квартире журналистки Зои Световой. Следственные действия продолжались более десяти часов.

Вышедшие к журналистам адвокаты заявили, что намерены подавать жалобу в Европейский суд по правам человека.

«Я считаю, что обыск, может быть, и не по делу ЮКОСа, а по какому-то другому делу, потому что оперативник спросил меня, имею ли я какое-то отношение к Центру содействия реформе уголовного правосудия», — сказала после обыска Светова.

По словам журналистки, следователи изымали электронные носители, в том числе, флеш-карты, телефон мужа и старые компьютеры ее детей. Светова заявила, что следователи часто вели себя некорректно, «грубо обращались с дочерью».

Отвечая на вопрос «Новой газеты», адвокат Сергей Бадамшин, присутствовавший при обыске, рассказал, что для того, чтобы попасть в квартиру, оперативники сказали Световой, что принесли повестку.

«Они разыграли блестящую оперативную игру, чтобы ввести в заблуждение Зою, сказали, что это повестка, чтобы она открыла дверь. Это делается, чтобы изолировать человека, чтобы он не успел никому сообщить и вызвать адвоката», — сказал Бадамшин.

Ранее, напомним, Следственный комитет официально назвал причину обыска у Световой — он проводился из-за документов о якобы похищенных Михаилом Ходорковским деньгах.

«В рамках уголовного дела следствием были получены сведения о хранении у Зои Световой документов, свидетельствующих об обстоятельствах перевода в Российскую Федерации и дальнейшем расходовании денежных средств, ранее похищенных Михаилом Ходорковским и его соучастниками», — заявили в СК.

Во вторник утром в квартиру Зои Световой пришли с обыском 10 человек, в числе которых были и сотрудники ФСБ. Как пояснила адвокат Марина Андреева, суд санкционировал следственные действия еще 18 января.